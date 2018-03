La durísima respuesta de Mila Ximénez (Sálvame) tras lo que todo el mundo escuchó en 'Supervivientes'

La popular colaboradora de Sálvame (Telecinco), Mila Ximénez, ha respondido con dureza al comentario de Sandra Barneda en el debate de Supervivientes, de la misma cadena.

En un momento del programa, después de visionado de un vídeo en el que dos concursantes —Sofía Suescún y Logan— se mostrasen cariñosos, se levantó una agria discusión en el plató entre varios tertulianos que poco a poco fue subiendo de tono, una actitud que no gustó nada a Barneda.

"Esto no es Sálvame. Ya hay todas las tardes y el Deluxe el fin de semana... Por favor, fuera enfrentamientos personales", aseguró Barneda.

Tras este mensaje y durante el programa de Sálvame del lunes, Mila Ximénez aprovechó un momento del programa para responder a Barneda:

"No vi el debate porque me lo impide mi religión, pero tenían que pegarle un corte a Iván, al que a mí no me cae mal, cuando se puso a hablar de Sofía en un tono... diciendo que era una novia trampolín. Ahí hay que poner orden, sí hay que poner orden. Hay que poner orden porque me parece que es una ofensa a la mujer. Hay que poner orden, un poquito, porque eso no es Sálvame", sentenció con sarcasmo.