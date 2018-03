La cantante Franciska revela ahora que Jesús Hermida es el padre de su hija Rebeca

Franciska del Toro, una destacada cantante de la década de los 80, ha asegurado a Jaleos que el padre de su hija, la cantante Rebeca, es Jesús Hermida.

Franciska, quien ya desveló en 2015 en ABC que había mantenido una relación de cuatro años con el mítico periodista a finales de los 60, cuando Hermida fue fichado como corresponsal de TVE en Nueva York, asegura ahora que el informador nunca lo supo.

"Quise insinuárselo, pero me dijo que si había ido a contarle mi vida que no lo hiciera porque no estaba de humor. Le dije que había ido a verle porque me hacía mucha ilusión. Me cortó diciéndome que le estaban esperando. Lógicamente ya no le dije que estaba embarazada. Él siguió escribiéndome pero ya para mí había terminado todo", ha explicado a la citada publicación.

La cantante, quien afirma tener un gran cariño y respeto por el periodista, asegura que su prioridad era proteger a su marido, el recientemente fallecido José María Pous, y a su hija Rebeca.

En referencia a su hija, Franciska ha dejado claro que nunca ha querido hablar de este asunto: "Nunca me ha preguntado, ni lo quiere saber".

