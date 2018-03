Maduro: "Me hubiera encantado ser amigo de Mariano Rajoy pero él no quiere"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha revelado que le "hubiera encantado" ser amigo de Mariano Rajoy pero apunta que el presidente del Gobierno español no quiere esta amistad porque lo considera "un dictador". Y ha planteado quién, entre ellos dos, se parece más a Franco.

"Queremos ser amigos de España, me hubiera encantado ser amigo de Mariano Rajoy, me encantaría saludar a Marianito, decirle: 'Mariano, aquí tienes a un amigo', de Mariano a Maduro, dos emes, me gustaría ser amigo de Mariano pero él no quiere porque dice que yo soy un dictador", dijo a la VTV.

El presidente hizo esta declaración tras comentar que su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, estuvo de paso por España y ahora en Francia, países en los que ha sostenido entrevistas con diferentes medios de comunicación para llevar "la verdad" de Venezuela.

"Mariano Rajoy, de verdad te pregunto: ¿tú crees que yo me parezco a Franco? ¿Tengo algún parecido a Franco? ¿Quién se parecería más a Franco, Mariano Rajoy o Nicolás Maduro?", plantea, y de inmediato agrega: "Me gustaría tener unas relaciones de respeto, de altura, con el Gobierno de España".

Maduro cree que entre los ejecutivos de Venezuela y España existen "diferencias ideológicas y políticas que son profundas" pues "ellos son de la derecha rancia, franquista, y nosotros somos de la izquierda revolucionaria bolivariana y chavista de América Latina"; pero que pese a ello, podrían "convivir".

Y considera que la administración del estadounidense Donald Trump quiere "arrastrar" a España a una política "torpe, agresiva, colonialista" contra Venezuela".

También carga contra Perú

Maduro ha insistido en que asistirá a la Cumbre de las Américas de los días 13 y 14 de abril en Lima y ha pedido "coordinar" quién le recibirá tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

El Gobierno de Perú retiró la invitación de Maduro a la cita continental en protesta por la convocatoria a los comicios presidenciales del 20 de mayo, que considera que carecen de garantías básicas. El grueso de la oposición no se presentará por considerarlas "fraudulentas".

Maduro ha señalado que el Gobierno peruano no puede darle "lecciones de moral" puesto que estaba encabezado por "un presidente empresario y lobbysta con huellas de corrupción", en referencia a Kuczynski, que presuntamente compró votos para evitar ser destituido por el Parlamento.