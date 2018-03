El tuit de Jordi Turull tras ser encarcelado

El candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Jordi Turull (JxCat), ha difundido un tuit, tras confirmarse su ingreso en prisión, en el que señala: "He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al president, al Govern y al Parlament".

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU

"Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que ni es delito ni he hecho daño a nadie", ha afirmado Turull dirigiéndose a sus familiares.

También el exconseller Josep Rull ha publicado un mensaje del político tras conocerse que el juez lo enviaba a prisión:

Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots pic.twitter.com/crH2pIUbc0

"Hagan lo que hagan con nosotros, la causa de Cataluña -la causa de la libertad, la democracia y de la dignidad- pervive con fuerza, porque somos millones los que creemos. Que el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos", ha indicado en Twitter.

El exconseller Raül Romeva (ERC) ha afirmado que reingresa en prisión "con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta", mientras que la exconsellera Dolors Bassa, también republicana, ha remarcado que va a defenderse porque no se considera una delincuente.

Raül: "Finalment avui no podré celebrar l'aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil•la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport." pic.twitter.com/THZ3pHGAJ9

Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre.