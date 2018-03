El consejito de Rahola contra la "gentuza desbocada de alegría" tras la detención de Puigdemont que incendia Twitter

La tertuliana Pilar Rahola, a quien se le ha vuelto en contra este fin de semana un tuit que escribió antes de que Carles Puigdemont fuera detenido diciendo que es "el puto amo" por "burlar la euroorden de España", ha lanzado un consejo a los tuiteros independentistas ante el aluvión de "gentuza desbocada de alegría" por la detención del expresident.

De este modo, Rahola ha recordado que existe el "maravilloso bloqueo", y ha recomendado no perder ni un segundo con esa "gentucilla".

Gent, avui el twitter se us omplirà de gentola desbocada d´alegria per la detenció del President @KRLS

Només recordar-vos que existeix el meravellós blogueig. No perdeu ni un segon d´energia amb aquesta genteta.