¿Qué es 'Fortnite' y por qué habla todo el mundo de este videojuego?

Cien personas empiezan la partida cayendo en una isla. Solo puede quedar una con vida. Para vencer, los jugadores tienen que encontrar armas, construir fuertes y acabar con el resto de jugadores mientras una tormenta les rodea, reduciendo cada vez más el espacio en el que pueden jugar. Es la premisa de Fortnite: Battle Royale, un videojuego que se ha convertido en todo un fenómeno viral, llegando a millones de personas en todo el mundo desde su lanzamiento, hace menos de seis meses. ¿Cómo ha llegado a tantas personas en tan poco tiempo?

PENSADO PARA YOUTUBERS

Fortnite es el videojuego del que se han subido más vídeos a YouTube en un mes. En toda la historia de la plataforma. A ello ha contribuido en gran medida el torneo de youtubers que ha organizado ElRubius, el youtuber español más popular, al que siguen 28 millones de personas en la plataforma de vídeos. Cien personas, entre ellas el actor porno Jordi El Niño Polla y el trapero Kidd Keo, se enfrentaron en partidas online mientras lo retransmitían en directo. ¿El resultado? Más de 42 millones de visualizaciones durante el directo entre todos los participantes. ElRubius consiguió, además, que este evento de videojuegos se convirtiera más seguido de la historia de YouTube, con 1,1 millones de espectadores concurrentes. Casi nada.

FORTNITE = PUBG + MINECRAFT

En realidad Fortnite no ha inventado nada. Pero tiene mucho mérito. Sus creadores han tomado los elementos más exitosos de otros videojuegos (la premisa inicial de PUBG y la construcción de Minecraft) y los han destilado en una nueva experiencia apta para todos los públicos, emocionante, fácil de comprender, entretenida de ver y muy susceptible de ser compartida. Un éxito viral que no ha sido casual.

FÁCIL DE JUGAR, DIFÍCIL DE DOMINAR

Uno de los mantras que siguen los diseñadores de videojuegos en los últimos años es el "fácil de jugar, difícil de dominar". El complicado equilibrio entre crear una experiencia que no solo llegue a millones de personas en todo el mundo, sino que las mantenga enganchadas durante años en un mercado en el que se lanzan cientos de juegos nuevos cada día. Ahí Fortnite se lleva la palma: se aprende a jugar en cinco minutos, pero los más veteranos dominan el juego al milímetro, aprovechando cada detalle para conseguir la victoria.

GRATIS Y MULTIPLATAFORMA

No hay que pagar para jugar a Fortnite. Se puede descargar de forma gratuita desde su página web. Además, no hace falta tener un ordenador último modelo para que funcione bien. También se puede jugar desde PlayStation 4 y Xbox One. Además, si tienes el juego en ordenador puedes jugar con amigos que lo tengan en consola.

EL SALTO A MÓVIL

Desde hace unos días Fortnite está disponible también para móvil. Un gran avance en el mercado que más crece en cuanto a videojuegos. Además, el público entre el que más triunfa Fortnite, cada vez más joven, dedica más tiempo a móviles y tablets y menos al ordenador. Eso sí, tienes que tener un iPhone 7 o superior, y de momento no está disponible en Android. Las partidas rápidas y el enfoque competitivo probablemente lo conviertan en el rey del patio del cole.

LOS VIDEOJUEGOS SE VUELVEN MAINSTREAM

Fuera de España Fortnite ha acaparado portadas de medios generalistas en las últimas semanas en gran medida gracias a Ninja, un chaval que se dedica a retransmitir sus partidas por internet, y al que siguen millones de personas. Un día, como quien no quiere la cosa, acabó jugando hasta las 5 de la mañana con el rapero Drake (sí, el de Hotline Bling), y el fundador de Megaupload Kim Dotcom. A los pocos días Ninja aparecía en la cadena de televisión americana CNBC explicando que el encuentro se produjo de forma casual, y organizaron la partida a través de Instagram. También dejó caer que gana medio millón de dólares al mes retransmitiendo sus partidas. Todo un sueño hecho realidad teniendo en cuenta que hace unos años trabajaba en un restaurante de comida rápida.

Queda por ver si en España se populariza de forma tan masiva fuera de los círculos gaming como ha sucedido en Estados Unidos, donde jugadores de la NBA y NFL comparan la emoción de ganar una partida al videojuego con el conseguir un trofeo universitario. Anímate, Cristiano.