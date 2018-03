La CRUE acepta designar un observador externo para revisar el máster de Cifuentes

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha anunciado que acepta la solicitud del rector de la Universidad Rey Juan Carlos para designar a un observador externo en el proceso sobre el máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes.

"El próximo martes se conocerá el nombre de la persona designada", asegura la CRUE en un comunicado en el que explica que ha aceptado la solicitud de "designar a un observador externo en la investigación que está llevando a cabo esta institución en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes".

El presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, valora "muy positivamente este paso, uno más entre los muy adecuados que está dando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para clarificar los hechos", concluye el comunicado.

La CRUE da así una pronta respuesta a la petición remitida por el rector de la URJC, Javier Ramos, de designar a un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades de esta asociación para que actúe como "observador externo".

Ramos pide un observador externo al presidente de la CRUE https://t.co/iORUpi6BAt pic.twitter.com/UOs7BydoeM — URJC (@urjc) 28 de marzo de 2018

En un comunicado remitido este mediodía a los medios de comunicación, la URJC explicaba que, "dada la repercusión social del caso", el objetivo de la solicitud es el de "promover al máximo la transparencia en este proceso".

En su comunicado, el rector se ampara en el reglamento de régimen interno del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios, que fija entre sus objetivos el fomento de la "colaboración entre las distintas Inspecciones de Servicios existentes en las universidades".

Este reglamento, según recuerda el rector, también insta a "promover que la rendición de cuentas sea implantada en la cultura del sistema universitario español en cumplimiento del principio de transparencia".

Asimismo, el rector Ramos subrayaba su "firme compromiso y el de la comunidad universitaria que conforma la URJC de actuar con absoluto rigor y máxima transparencia".

Firmas por el TFM

Por otro lado, más de 60.000 personas han pedido a través de la plataforma Change.org que la presidenta de la Comunidad de Madrid publique su trabajo de fin de máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

"Creemos que la única manera de comprobar que, efectivamente, Cristina Cifuentes terminó su máster en Derecho Autonómico es con la publicación del resultado de ese máster: su trabajo de fin de máster", dice el texto.

La iniciativa, que ya ha sido apoyada en gran parte por personal de Maldita.es, que se define como "un proyecto periodístico independiente cuyo fin es dotar a los lectores de 'herramientas para que no te la cuelen'".

La petición recuerda que el entorno de la presidenta regional ha dado "varias versiones" de por qué no ha presentado su trabajo de fin de máster. "No sólo ha cambiado la versión del paradero del trabajo de Cristina Cifuentes desde que saltó la noticia. También la versión de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el paradero del trabajo de fin de máster ha ido cambiando", añade.

QUERRÁS VER ESTO

Cifuentes: "A los que queréis que me vaya... no me voy, me quedo".