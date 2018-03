Su cita se enamora perdidamente y le suelta un piropo sin precedentes en una sentencia final en 'First Dates'

"De ti me gusta todo". Cecilia y Sergio, de Sevilla y Huelva respectivamente, protagonizaron una de las sentencias finales más bonitas que se han visto en la historia de First Dates.

Lo cierto fue que la cita no pudo ir mejor. Los dos son humildes, tenían mucho en común y, desde un primer momento, se fueron gustando cada vez más y más. Para muestra, la charla inicial de ambos:

- Cecilia. Pero tú qué buscas. ¿Algo serio? - Sergio. Algo serio, yo paso de rolletes. - Cecilia. Yo también busco una seriedad. - Sergio. Yo paso de rollitos de hoy sí y mañana no. - Cecilia. Y no estamos muy lejos.

"No me gusta, a mí me encanta. Esa sonrisa que tiene y esas pequitas que tiene. Me vuelve loco", sentenció el chico.

Mientras tanto, a ella le entraban los calores:

- Cecilia. No me des más chocolate, que me está entrando mucha calor. - Sergio. Entonces es el chocolate. - Cecilia. No, no quiero más chocolate que es afrodisiaco.

Con estos antecedentes, a pocos sorprendió que la sentencia final fuera tan, tan perfecta, con beso final incluido:

- Cecilia. ¿Cómo has estado conmigo? - Sergio. Muy bien - Cecilia. ¿Qué te ha gustado de mí? - Sergio. De ti todo. Y más las pequitas de la cara y lo simpática que eres. Siempre te estás riendo. - Cecilia. A mí también. Y eres trabajador y echado para adelante.

Como no podía ser de otra manera, la cosa terminó de la mejor forma posible. Con un precioso beso.

