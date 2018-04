El culebrón Dulceida en Sudáfrica tiene nuevo capítulo. Después de las críticas que le llovieron este lunes por regalar, supuestamente, gafas de su marca a niños en Ciudad del Cabo y tras lanzar un breve mensaje en Twitter a sus haters, la influencer ha decidido emitir un comunicado sobre lo ocurrido. Esta vez ha recurrido a Instagram Stories, donde publicó las polémicas fotos, para dar su versión de los hechos.

"En primer lugar es totalmente falso que comerciáramos con las gafas de sol que les dimos a los niños", empieza aclarando la influencer, quien asegura no tener actualmente ninguna colección de gafas de sol ni colaborar con ninguna marca. "Por tanto, es una absoluta incoherencia que yo buscara lucrarme con esta publicación", dice sobre la imagen de los tres niños con gafas. "Simplemente nos las pidieron y se las regalamos".

En la publicación asegura que no buscaba lucrarse ni hacer daño con esas fotografías y se refiere también a su imagen dándose un baño en Ciudad del Cabo. "Desconocía que hubiera en ese momento esa restricción y sé que el desconocimiento no exime la culpa, pero así fue y lo lamento", escribe.

Hasta ahí llegan las disculpas de Dulceida, que continúa enumerando las críticas recibidas en Twitter, que llevaron a su amigo Javier Ambrossi a cerrar su cuenta en esta red social. "Se me ha maltratado con total vehemencia en las redes sociales. Se ha llegado a desear mi muerte, sí, mi muerte, sólo por publicar en Instagram una foto donde no hago daño a nadie. Las críticas se pueden entender pero hay límites que no se pueden superar", escribe.

En su publicación, hecha este martes por la mañana, asegura que no tendría por qué justificar sus decisiones personales y sus aportaciones desinteresadas: "Por eso mismo, porque son desinteresadas, pero no juzguéis sin conocer y sin ver más allá de lo que muestra una imagen".

Y termina la publicación diciendo que será la última vez que hable del tema. "Sé que soy un personaje público pero esto no justifica las agresiones verbales que he recibido estos días, me haya confundido o no", asegura, poco antes de terminar su publicación, en la que también tiene un gesto hacia las personas que no la juzgaron.

"Gracias a todos los que habéis visto en esa fotografía un gesto de amor porque era mi única intención", escribe sobre esta foto que publicó el domingo 1 de abril.