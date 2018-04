La reina Letizia está "preocupada y bastante desolada", según su amiga Inma Aguilar

Preocupada, desolada y dolida. Estas son las palabras que las que la periodista y consultora política Inma Aguilar, amiga de la reina Letizia desde que coincidieron en CNN+ en 1999, ha empleado para explicar cómo se siente la reina después de que se hiciera público el vídeo de su rifirrafe con la reina Sofía en la Misa de Pascua, celebrada este domingo en la catedral de Palma de Mallorca. En las imágenes se ve cómo la reina Letizia impide a doña Sofía hacerse una foto con sus nietas.

Aguilar, que ha participado esta mañana en el programa El Círculo (de La Otra, de Telemadrid), señaló que había hablado con la reina este mismo miércoles. "Creo que no se mide nunca con el mismo rasero a la reina Letizia que a la reina Sofía. Creo que es un tema que tiene mucho que ver con cierto clasismo", argumentó al salir el tema en la mesa de debate.

"La reina Letizia suele llevarse siempre la peor parte cuando se analizan sus gestos. Desde el mismo día del compromiso ya se analizaban sus gestos con un doble rasero por no ser de sangre real", alegó.

La consultora justificó la reacción de la reina como la de una madre muy implicada en la protección de la imagen de sus hijas: "He hablado hace un rato con la reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen. Le preocupa quién les hace fotos, dónde salen, quién se les acerca... es una madre, ¿no? Es una reacción muy de madre".

La presentadora, Ely del Valle, quiso saber qué versión le había dado la reina del incidente. "Pues que ha sido una tontería, ni ha sido un tema grave ni ha pasado nada", contestó Aguilar. "Simplemente, como siempre, es un gesto natural. Ella no es una persona que haya sido educada desde el origen a tener determinado comportamiento público, es una persona muy comprometida con su trabajo, con su profesión, con el papel que desempeña y, como madre, con sus hijas".

"Y todo esto pues lógicamente, alguien que tiene esa preocupación por sus hijas y por la imagen de la institución... se ha sentido afectada y está preocupada y dolida", afirmó.

Aguilar siguió defendiendo a doña Letizia: "Es muy difícil porque la reina no puede explicar, no puede hablar, no puede explicarse. Entonces, claro, es un blanco bastante fácil. Y luego, lo personal es político. Si os dais cuenta llevamos muchos días hablando de temas personales. Hemos hablado de la maternidad y paternidad de Pablo Iglesias... Lo personal es político y trasciende". Puedes ver el momento completo aquí.