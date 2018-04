La hija del espía envenenado asegura que su salud mejora: “Mi fuerza aumenta a diario”

La hija del ex espía ruso Sergei Skripal, Yulia, ha afirmado sentirse "mejor cada día". Es la primera vez que habla desde que fue envenenada junto a su padre en la localidad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, el pasado 4 de marzo, según recoge la agencia AFP.

"Me desperté hace más de una semana y estoy muy contenta de decir que me siento mejor cada día", ha declarado Yulia, en un comunicado difundido por la policía de Londres.

En el mismo texto, la hija del espía ha dicho que "todo este episodio es desconcertante" ya ha pedido "respeto" a su privacidad y a la de su familia durante el periodo de convalecencia, informa Efe.

Mientras, la televisión pública rusa ha emitido también hoy una grabación de audio de una conversación telefónica entre Yulia y su prima Viktoria. Los presentadores del programa que han dado a conocer esta información afirman haber obtenido este grabación gracias a Viktoria, aunque aseguran no estar en condiciones de afirmar su autenticidad. Sin embargo, Yulia ha confirmado a la agencia rusa Interfax que ha hablado con su prima, que se encuentra en un hospital de Salisbury, y que ésta le ha dicho que se siente "bien", como reporta Efe.

En esta breve conversación en ruso, difundida en el programa 60 minutos en la cadena Rossiya 1, quien se identifica como Yulia habla con normalidad y de una manera muy desenvuelta, afirmando que ella y su padre están en frase de recuperación y que ella podrá salir dentro de poco del hospital.

"Todo va bien, todo puede solucionarse, todo el mundo está recuperándose y vivo", declara la voz que se presenta como Yulia, quien añade que su padre "está reposándose, está durmiendo". "La salud de todo el mundo es normal, no hay nada irreversible. Podré salir dentro de poco. Todo va a pasar", sigue esta voz femenina.

La prima de Yulia, Viktoria Skripal, ha dicho haber pedido un visado británico para poder visitar a su familia en el hospital en el que permanecen ingresados, en Salisbury. "Vika, nadie va a darte un visado", asegura la supuesta Yulia. "Sabes cómo está la situación actualmente. Ya se verá más tarde", afirma.

El padre no mejora

El hospital, donde están ingresados los Skripal, indicó el pasado fin de semana que el estado de la hija del ex espía "mejoraba rápidamente" y que "ya no está en estado crítico", no así su padre.

Por su parte, el embajador ruso en Reino Unido, Alexander Yakovenko, ha dicho que "se siente feliz" por escuchar la recuperación física de Yulia. "Me siento realmente feliz y espero que Sergéi Skripal también se recupere. Estoy casi seguro que Yulia regresará a Moscú algún día", ha declarado el diplomático ruso, según la agencia Reuters.

El envenenamiento del ex espía ruso y su hija el pasado 4 de marzo en suelo británico ha provocado una de las peores crisis diplomáticas entre Rusia y los países occidentales desde la Guerra Fría y ha conducido a una oleada deexpulsiones cruzadas de diplomáticos por parte de ambos "bloques".

Londres acusa a Moscú de estar detrás de este envenenamiento con un agente nervioso, mientras que Rusia continúa defendiendo su inocencia mientras denuncia una "campaña anti rusa".