Cristina Castaño sorprende con una foto con excompañero en Instagram

La actriz Cristina Castaño ha compartido una foto en su cuenta de Instagram —donde tiene más de 725.000 seguidores— con su excompañero José Luis Gil, su pareja en la exitosa serie de Telecinco La que se avecina.

Castaño hace más de un año que abandonó la serie de los hermanos Caballero en Mediaset y ahora trabaja en Cuerpo de élite, en Antena 3.

La intérprete ha acudido a visitar a su excompañero José Luis Gil al teatro Reina Victoria, donde hace de Cyrano de Bergerac.

"La química se tiene o no se tiene. Y yo con José Luis Gil la tengo. Y va a más. No se lo pierdan de Cyrano en el Teatro Reina Victoria. Yo no lo he hecho y mírenme la cara", escribió.

Puedes ver aquí la publicación completa.