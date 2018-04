'El Rubius' se disculpa por lo que todo el mundo vio en su último directo

Rubén Doblas, más conocido en el mundo de YouTube como El Rubius, ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter —donde tiene más de 11,4 millones de seguidores— pidiéndoles disculpas.

"Sorry por acabar el directo tan pronto hoy, creo que me ha dado un bajón de azúcar o algo. Nos vemos pronto juapos, y gracias por todo el amor que me estáis dando últimamente", escribe el youtuber, que tiene más de 28 millones de seguidores en YouTube.

Doblas fue noticia hace nos días después de 'pillar' a un hombre intentando sacarle fotos sin permiso en pleno vuelo.

"Cariño, creo que está el Ruflos ese de los vídeos en el avión. Voy a sacarle una foto sin su permiso", escribió junto al vídeo.

El tuit de El Rubius pidiendo perdón a sus seguidores tiene en pocas horas más de 33.000 Me gusta, 3.600 retuits y más de 1.800 respuestas.