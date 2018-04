ENCUESTA: ¿Debe el Real Madrid hacerle pasillo al Barça si gana la liga?

El Barcelona está a punto de proclamarse campeón de liga. El conjunto blaugrana está en primera posición seguido de Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid.

A tres jornadas del final de la Liga llegará el conjunto entrenado por Zinedine Zidane al Camp Nou y quedarían nueve puntos en juego.

Si en los próximos encuentros el Barcelona consigue mantener esa diferencia, la previa del Clásico estará marcado por el debate del pasillo.

Pero Zidane lo tiene claro: "No vamos a hacer pasillo".

"Nos concentramos en el partido de mañana, pensamos solo en los tres puntos de un partido de Liga y queremos intentar recortar puntos", añadió.

Ante el mensaje dado por Zidane varias preguntas de su comparecencia insistieron sobre el pasillo y el técnico francés fue tajante. "Dentro de no sé cuanto tiempo me vais a preguntar y la respuesta es muy clara, no tengo que hablar más de este tema". "Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está, pero estamos lejos del final de temporada. El Barcelona lo rompió. Esto no existe", sentenció.

¿Tú qué crees? ¿Debe el Madrid hacerle pasillo al equipo de Valvderde?

¡VOTA!