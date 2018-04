El comentario de una mujer sobre su marido muerto en 'First Dates' que dejó a su cita con esta cara

First Dates suma y sigue programas y los comensales siguen sorprendiendo por su forma de ser y su manera de comportarse ante las cámaras.

El programa de Carlos Sobera en Cuatro sentó en la misma mesa a Juan Carlos y a Dolors, dos personas a simple vista distintas pero que poco a poco fueron congeniando.

En un momento de la cita, ambos hablaron de sus parejas. Ella confesó que era viuda y dejó un comentario que no ha pasado desapercibido en ninguna parte.

"Como se suele decir, mi marido está en el cielo y yo en la gloria", dijo ella ante la incredulidad de él. "Es humor negro", repitió.

Juan Carlos es un abuelo rockero con cierto gusto por el baile latino. ¿Será Dolors de combinar AC/DC con la bachata?

Finalmente no habrá una segunda cita. Una pena.

No es algo imposible, pero merengue y culé en una segunda cita puede ser un tándem complicado

