Miles de personas marchan en Barcelona para pedir la libertad de los presos soberanistas

Seis meses después de los primeros encarcelamientos de figuras del independentismo catalán, miles de personas se han manifestado este domingo en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de nueve secesionistas acusados de rebelión y pedir un diálogo político. Según la Guardia Urbana, los asistentes han sido alrededor de 315.000 personas.

"Libertad para los presos políticos", gritaban miles de manifestantes que marchaban por la avenida del Paralelo, en apoyo a los separatistas en prisión preventiva por su papel en el infructuoso intento de secesión del año pasado. Se les acusa de rebelión, un cargo pasible de 30 años de prisión que implica la noción de alzamiento violento, y a algunos también de malversación de fondos, por la organización del referendo ilegal de independencia del 1 de octubre.

La manifestación la organiza el Espai Democràcia i Convivència, una plataforma formada recientemente y compuesta por decenas de entidades políticas y sociales, de las que destacan cuatro: la ANC, Òmnium Cultural, CC.OO. y UGT de Cataluña.

"Como no pueden descabezar el independentsimo, como dijo la propia vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, lo intentan hacer judicialmente", ha dicho Roser Urgelles, una profesora de 59 años que se encontraba en la concentración. "Necesitan demostrar que hubo violencia pero se la inventan. Continuaremos siendo pacíficos", ha añadido.

Como ella, miles de manifestantes lucían un lazo amarillo, un símbolo de solidaridad con los independentistas en prisión.

CCOO y UGT secundan por primera vez

El hecho de que los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, secunden la manifestación junto con organizaciones separatistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium ha provocado roces con aquellos miembros que nunca han querido la independencia de la región.

"Ha habido tensiones (entre los afiliados), como en el conjunto de la sociedad catalana", ha dicho el sábado a Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña. No obstante, ha matizado que "no es una manifestación independentista. Nosotros creemos que es el momento de tender puentes; el problema de Cataluña no se tiene que resolver en los juzgados sino con el diálogo y la política".

Jordi Sànchez ha mandado un mensaje de agradecimiento desde la cárcel.

Entre los políticos asistentes están el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

Marta Pascal, Xavier Trias y Elsa Artadi como asistentes

Entre los dirigentes de partidos y grupos del Parlament están Marta Pascal, Xavier Trias (PDeCAT); Elsa Artadi (JxCat); Pere Aragonès, Joan Tardà, Marta Vilalta (ERC), y Xavier Domènech y Elisenda Alamany (comuns).

Se han unido por primera vez en una marcha a favor de los líderes independentistas los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO. Su adhesión a como organizaciones convocantes ha soliviantado a parte de sus afiliados contrarios al independentismo https://t.co/9MbbAoZCDp pic.twitter.com/2gXXV9NY4x — EL PAÍS (@el_pais) 15 de abril de 2018

También han ido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri —al final de la marcha se leerán mensajes del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y del líder de Òmnium, Jordi Cuixart—.

El vicepresidente de Omnium Cultural.

Algunos representantes de sindicatos y entidades que han estado son el líder de UGT de Cataluña, Camil Ros; el de CC.OO.de Cataluña, Javier Pachecho, y la presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén Tascón.

Si los independentistas no logran investir un candidato a la presidencia de Cataluña antes del 22 de mayo, habrá una repetición de elecciones, hacia el 15 de julio.