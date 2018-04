Es el concursante más "sexual" de la historia de 'First Dates' pero su cita le da una contestación que le deja atónito

Mouad y Carmen han protagonizado una cita completamente a ciegas en First Dates. El programa ha decidido que era buena idea que se conociesen frente a frente en la mesa, hablando, cenando juntos e incluso tocándose, pero sin verse hasta el momento de decir si tendrían una segunda cita.

El, un cantante y operario que se ha presentado como "un musulmán moderno", ha optado por una táctica agresiva para darse a conocer y, desde el principio, ha lanzado comentarios de alto contenido sexual a Carmen.

Ella, una enfermera de Málaga que había acudido al programa con la intención de "disfrutar de todo lo que haya a su alrededor", le ha seguido el juego, más o menos. Ha respondido a las preguntas sobre su habilidad en las artes amatorias, ha encajado con risitas las proposiciones de su cita, ha palpado su cuerpo...

Esto era en la mesa. Después, ante las cámaras, la actitud de Carmen era bastante distinta. Se ha quedado varias veces por los comentarios que estaba haciéndole Mouad y ha llegado a decir que su cita estaba obsesionado con el sexo.

Por eso, no ha extrañado a nadie que, en el momento de decir si tendría una segunda cita con él, Carmen respondiese con un tajante no. No ha sorprendido a nadie, salvo a Mouad, que vista su reacción, pensaba que lo tenía todo hecho tras la cena.