Lluvia de críticas a la revista Super Pop por esta encuesta

La revista Súper Pop lleva varios días recibiendo duras críticas por la pregunta que incluyó en una de sus últimas encuestas.

"Ponte en situación. Estás en una disco con tus mejores amigas y se te acerca un chico y te roba un beso. ¿Qué haces?", dice el enunciado de la cuestión. Y estas eran las opciones: "¡LE sigo la corriente! Hacía rato que me estaba imaginando la situación!"; "Me pongo totalmente roja" y "Me quedo sorprendida pero me gusta que haya tomado la iniciativa".

Como era de esperar, tanto la pregunta como las opciones han causado indignación en redes, donde una usuaria ha compartido una captura de pantalla de la polémica encuesta con un contundente comentario:

Pues de la hostia que le meto a lo mejor lo subo a las tarimas sin querer pic.twitter.com/aie6R6G1jc — AAAAAAAA UNA SIRENA (@fallen_ruby) 11 de abril de 2018

Casi todas las críticas han ido en ese sentido:

O puedo simplemente pararlo y dejarlo en friendzone al toque — Melie (@Mmelisa_ramos) 13 de abril de 2018

Imagínate que viene un señor y te roba la cartera en tu puta cara:



A)Le doy también el móvil.



B)Me voy al baño a meterme una rayuja.



C)Se lo agradezco cordialmente. — Hadoconda (@TummUertos48) 12 de abril de 2018

Como que falta la opción mas probable de. "Le meto una hostia y mis amigas mas." pero weno, encuestas de revistas tampoco se puede esperar mucho mas... — Visigodo (@Visigodo666) 13 de abril de 2018

A lo mejor una hostia no pero llamarle la atención cabreado y dejando claro que a la proxima lo va a lamentar, es básico de respuesta mas acertada que....estas 3 mierdas. Y luego de pequeño me decian que tenia problemas porque detestaba cualqueir opcion en los test...con estos.. — Dan Ret (@danpluged) 14 de abril de 2018

Oye @policia este test no cometer ningún tipo de delito?? Como promover la cultura de la violación, digo. — Álex Ávila (@DeepAmnesia13) 13 de abril de 2018

Faltan respuestas como esta:

d Morimos los dos: Él de la bofetada y yo de la onda expansiva. — Dennis el Azul (@DenniselAzul) 13 de abril de 2018

No sé si flipo más con la pregunta o con las respuestas del test xd — Nico Robin (@haslaisfeed) 13 de abril de 2018

Tengo una mano con acto reflejo que parte caras así, sin querer — Ana Jimenez Martinez (@AnaJimenezMart1) 13 de abril de 2018

La hostia, la hostia. — Kirize Flatpaddy (@SalamanderWTF) 13 de abril de 2018

En ningún momento te pone una opción de "oh es una falta de respeto" . Y pensar que yo me la compraba por los regalitos — mANAolANA (@Manaolanatiki) 12 de abril de 2018

Lo poetizada que está la frase de robar un beso y la tremenda mierda que es... Alucinante xD — IRUKOART (@IrukoArt) 12 de abril de 2018

Que buenas 3 posibles respuestas en las que ni se plantea la idea de que una chica puede no querer el beso de un desconocido. Ergo si te besan te lo comes y punto, no rechistes — Alfonso Herrero Ruiz (@AlfonsoHerreroR) 12 de abril de 2018