Una joven de Córdoba arrasa con el precioso gesto que tuvo con un vecino

Hay gente que se lleva bien con sus vecinos y que (oh, sorpresa) hasta tiene detalles con ellos. Porque no todo es como La Que Se Avecina o Aquí No Hay Quien Viva, una bonita historia se ha hecho viral este 20 de abril, coincidiendo con la mítica fecha de la canción de Celtas Cortos.

¿Casualidad? Nada que ver. El famoso grupo vallisoletano es el hilo conductor de esta preciosa anécdota, que ha contado la usuaria de Twitter @idesvelrea, una joven de Córdoba que quiso ayudar a su vecino.

Todo porque se enteró de que Celtas Cortos tocan este sábado en su ciudad y quiso informar de ello a su vecino, que "pone siempre música" de esta banda.

"Hice esto y se lo puse en la ventana", explica esta usuaria en un tuit, en el que ha adjuntado la imagen de la nota que escribió y de la respuesta que recibió.

En apenas 24 horas, su bonito gesto y la genial respuesta de su vecino se han hecho virales, con más de 1.300 retuits y más de 3.500 'me gusta'.

Lo curioso de todo es que otro usuario, amigo del vecino aficionado de Celtas Cortos, respondió a este tuit publicando una imagen en la que observamos cómo se veía la primera nota:

