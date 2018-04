La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha asegurado hoy que no piensa renunciar su escaño en el Congreso tras el escándalo por su plan para derrocar a Pablo Iglesias: "Ni se me pasa por la cabeza, no hay ningún motivo, me parece un disparate".

Así lo ha confesado Bescansa en una entrevista en Al Rojo Vivo, después de que se conociera que el Consejo de su partido ha decidido no sancionarla y haya dejado en sus manos la posibilidad de dimitir.

Bescansa filtró por error la semana pasada un documento -que ella atribuye a su equipo- a través del canal de Telegram en el que mostraba su apoyo a Íñigo Errejón en las primarias de Madrid, a cambio de ser respaldada posteriormente en un plan para derrocar a nivel nacional a Pablo Iglesias.

Ha afirmado que renunciar a su escaño sería mandar un "mensaje interno" en Podemos de que le puede acarrear "problemas" a alguien que quiera postularse a una secretaría municipal, autonómica o general: "Me parece un disparate".

Sobre si confirmaba que quiere liderar Podemos a nivel nacional, Bescansa ha dicho que es un debate "extemporáneo". "No está abierto en Podemos ningún proceso para disputar la Secretaría General", ha indicado.

La diputada ha señalado que existan personas que quieran postularse a procesos internos es "sano para la democracia" y ha indicado que espera que haya varias candidaturas en la próxima asamblea. "¿Eso es un sí?", le han preguntado, a lo que ha contestado: "No, no".

"Mala fortuna"

Bescansa ha reconocido que no ha hablado con el líder morado, Pablo Iglesias, desde que estalló el escándalo. Lo ha justificado en que hizo declaraciones la tarde en la que se reveló por error el documento y ha dicho que dará personalmente explicaciones si se lo requiere él o la dirección.

La que fuera una de las fundadoras de Podemos ha relatado que el pasado lunes le llamó Errejón y le propuso formar parte de su lista para las primarias de Madrid, lo que ella recibió como "un honor" y le dijo que iba a pensarlo. Su versión es que el miércoles se reunió con su equipo para valorar esta propuesta y plantear ideas de cómo debía ser la negociación, empezando a elaborarse un "borrador" en el que cada cual aportaba lo que creía "importante".

Y "con tan mala fortuna", ha explicado, de que su equipo se lo envió posteriorme por el canal público de Telegram. Ha dicho que ese "documento sin entidad" fue enviado sin que ella lo revisase. Ha reconocido que el documento salió de su propio ordenador, pero que fue enviado por miembros de su equipo.

Bescansa, además, ha querido pedir "disculpas" a los inscritos en Podemos porque este "incidente" ha alterado el "ritmo normal" de la formación de una candidatura para las primarias.

El sector 'errejonista' y la dirección de Podemos llegaron finalmente a un acuerdo el pasado jueves de cara a las primarias, con una lista encabezada por Errejón, seguido de Tania Sánchez y Ramón Espinar. Se dejó fuera a Bescansa, que en un primer momento iba a ser la 'número dos' para la Comunidad de Madrid.

Bescansa, una de las integrantes del núcleo fundador de Podemos, mantiene fuertes discrepancias con la actual dirección del partido por las líneas políticas y se ha convertido en unas de las voces más críticas con Iglesias en los últimos meses.

La dirección de Podemos no la sanciona

La situación de Bescansa ha sido abordada esta misma mañana por el Consejo de Podemos, que ha decidido finalmente no tomar ninguna medida ni acción contra la diputada, dejando en sus manos cualquier "opción personal".

El 'número dos' del partido, Pacho Echenique, no ha querido entrar a fondo en la situación de Bescansa y ha dicho en rueda de prensa que "todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido" y cada uno puede sacar sus valoraciones.

Y ha explicado: "Respecto a su opción personal, no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada, sino ella la que debe valorarla y explicarla a los medios de comunicación".