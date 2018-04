Las imágenes de Cristina Cifuentes en un cuarto de un Eroski vaciando su bolso ante un vigilante de seguridad tras robar dos cremas anti-edad ha dejado ojiplático al personal. Este incidente ocurrido en 2011 se ha sumado al escándalo del supuesto máster fraudulento y ha acabado por provocar la dimisión de Cifuentes del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no es la primera vez en la que un político tiene que dimitir por alguna falta que es considerada impropia de alguien que ocupa un cargo público.

CASO TOBLERONE

La ex viceprimera ministra sueca Mona Sahlin cometió un grave error en 2014: usó una exclusiva tarjeta de crédito que poseen los altos cargos políticos suecos para compras personales. Compró dos barras de chocolate Toblerone -que terminó dando nombre al caso- y un vestido. Todo le costó 35,12 euros, que al haber sido abonados con esa tarjeta, estaban pagándose con dinero público, por lo que Sahlin dimitió.

Mona Sahlin.

FUMANDO CRACK

Rob Ford era el alcalde de Toronto y un gran consumidor de crack. En 2014 decidió dar un paso atrás y retirarse de la campaña electoral para ser reelegido tras la publicación de un vídeo en el que supuestamente se le veía fumando su droga predilecta en pipa.

LLEGAR DOS MINUTOS TARDE

Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, dimitió el pasado miércoles. El motivo: llegar dos minutos tarde a la Cámara de los Lores del Parlamento, retraso que le impidió estar presente cuando le tocaba responder a una pregunta. Bates dijo que estaba "completamente avergonzado por no haber estado" puntual. Sin embargo, el gesto no tuvo efecto ya que ese mismo día el Gobierno de Theresa May rechazó su dimisión al no "considerarla necesaria".

MINISTROS DADOS AL PLAGIO

Annette Schavan era ministra de Educación y Ciencia del Gobierno alemán de Angela Merkel hasta que fue acusada de plagiar parte de su tesis. De hecho, la Universidad de Düsseldorf invalidó el título de doctora que había conseguido 33 años antes tras quedar demostrado que había incluido en el texto "de forma sistemática y premeditada" un trabajo académico que no era suyo. En Alemania ya había precedentes similares. En marzo de 2011 había dimitido por el mismo motivo el ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg.

Schavan (izquierda) junto a Merkel.

POR BUSCAR PAREJA

El congresista republicano Christopher Lee dimitió en 2011 tras hacerse públicas fotografías en las que aparecía con el torso desnudo en una página web de contactos estando casado y siendo padre de un hijo. "Lamento el daño causado a mi familia, mi equipo y mis votantes. Pido profundas y sinceras disculpas a todos ellos", explicó en el comunicado en el que anunció su renuncia.

ADÚLTERO DE BAJA POR PATERNIDAD

Kensuke Miyazaki era un joven diputado de 35 años del Partido Liberal que se hizo conocido por ser el primer parlamentario nipón en pedir el permiso la baja por paternidad. Pero se hizo aún más conocido por pasar la noche con una modelo pocos días antes de que su mujer diera a luz, de modo que compareció ante los medios y se inclinó varias veces para pedir perdón y presentar su dimisión.