La anécdota de Broncano en el mismo Eroski que Cifuentes que ha sorprendido a todos

El cómico David Broncano ha contado una anécdota a raíz del vídeo en el que Cristina Cifuentes aparece devolviendo unas cremas y pagándolas en el acto en un Eroski en 2011.

El humorista ha tratado el tema en La Vida Moderna, de la SER, donde tanto Ignatius como Quequé le han tomado el pelo al contarlo.

Broncano, que por entonces vivía en la zona en la que está ubicado ese supermercado, ha explicado que se llevó unas zapatillas de estar por casa de unos 9 o 10 euros.

"Ya no me acuerdo de cómo llevé a cabo la operación pero digamos que tuve zapatillas de casa gratis. No me pillaron porque lo hice bien, yo no venía de la Asamblea, yo sabía hacerlo", ha contado el cómico entre las risas del público.

Después ha afirmado que pone su cargo de dictador de Moderdonia a disposición de las bases y ha despedido su monólogo al grito de "Broncano dimisión".