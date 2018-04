Una de las madres que luchó contra la droga en Galicia carga contra 'Fariña'

Uno de los últimos episodios de Fariña (Antena 3) mostró por primera vez a las madres que lucharon contra la droga en Galicia en los años ochenta. Carmen Avendaño apareció en la ficción... y la Carmen Avendaño de la vida real no está contenta con la manera en la que apareció.

La presidenta de la Fundación Érguete ha asegurado en una entrevista en La Opinión A Coruña que el último capítulo "no me gustó porque habla de una complicidad policial y social que realmente en aquel momento no era así al principio".

"Se hace un análisis muy light de los narcos. Y una relación de la asociación con ellos que no teníamos, al contrario, teníamos grandes diferencias. Por lo tanto, no sé cómo se irá desenvolviendo la historia en la serie, pero el capítulo de esta semana no me gustó (...) Hubo un gran enfrentamiento que poco a poco se convirtió en una relación más civilizada", añadía Avendaño.

La mujer ha explicado que las personas que entonces luchaban contra la droga "estuvimos años haciendo actuaciones muy llamativas, y creo que operativas, para concienciar a la sociedad de lo que estaba ocurriendo". Sin embargo, Avendaño considera que "lo que hacen en la serie es pegar un salto al vacío y de pronto yo soy Miss Universo y estoy con la Policía... Y eso no es así".