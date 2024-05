Albares convoca para esta mañana al embajador argentino en España: "Espero disculpas públicas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado esta mañana en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las espero", ha enfatizado el jefe de la diplomacia española.

Así lo ha confirmado en una entrevista en Cadena SER, en la que también ha amenazado con romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón por lo que ha considerado como un "ataque" y una "injerencia" en la política interna de España, tras referirse al entorno familiar de Sánchez en un acto organizado por Vox el domingo en Madrid.

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Javier Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", ha expresado el jefe de la diplomacia española.

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores tienen lugar un día después de que llamara a consultas 'sine die' a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano. Lo hizo en reacción a la referencia que Milei hizo de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "corrupta".

Albares exigió ayer "disculpas" en una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa por parte del mandatario argentino, advirtiendo de que en caso de no producirse, tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender la "soberanía y dignidad" españolas. "Vamos a actuar en consecuencia si no se producen", ha repetido Albares, a preguntas de si se iban a romper relaciones diplomáticas en el caso de que la disculpa no llegue. No quiere "adelantar acontecimientos", dice. "Nosotros, cuando tenemos que actuar, actuamos", indica.

El ministro ha insistido en que PP y Vox deben sumarse a la condena general de los demás miembros del Congreso porque supone una agresión a España. Sobre todo con los conservadores, dice, está "decepcionad profundamente" por no avalar su postura.