El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a hacer un Rajoy en toda regla. Este miércoles se encontraba en un acto en Burgos con motivo de la ampliación del Museo de esta ciudad y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción y ha sido entonces cuando ha aprovechado para recordar las "cosas bonitas" de la actividad política.

En su intervención, el presidente del Gobierno resaltó que se trataba de "un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido a dedicarse a la actividad pública". "Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna", dijo Rajoy.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular no ha hecho ninguna referencia al conflicto político en la Comunidad de Madrid. De hecho, ha aprovechado el acuerdo entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos, la universidad de la ciudad y el Ministerio de Educación para recalcar el trabajo conjunto de las instituciones.

"Estos actos demuestran que el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir, todos juntos, un proyecto de nación", ha señalado.