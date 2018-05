Paz Padilla pide perdón a sus compañeros por lo que todo el mundo ha visto en 'Sálvame'

La humorista y actriz Paz Padilla se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla por su papel de presentadora en Sálvame (Telecinco).

En muchas ocasiones, Padilla ha afirmado que no está de acuerdo con lo que dicen sus compañeros de programa y que por eso no interviene a veces en las tertulias.

"No soy cotilla. No juzgo a la gente por lo que hace, los respeto. Si son sus decisiones las respeto, siempre y cuando no me hagan daño a mí. No me gusta indagar y además no juzgo", le dijo a Andreu Buenafuente en Late Motiv, de #0.

Ahora, la cómica ha decidido confesarse con sus compañeros de plató y lanzarles un mensaje de cariño después de que Mila Ximénez, una de las colaboradoras estrella de Sálvame, dijese que pensaba abandonar el show.

Padilla ha admitido que ha cometido numerosos errores y se ha querido disculparse con ellos por lo que ha hecho en algunos programas: "Quiero pedir perdón a todos porque a veces he sido cruel en este programa. He hecho preguntas sabiendo que hacía daño, porque pensaba que se me pedía eso. Nos hemos dejado la piel sin medir consecuencias. Y nadie nos lo ha pedido".

La actriz de La que se avecina llegó a llamar "tonta" a Belén Esteban en pleno directo.

Además, ha confesado que en ocasiones se iba "sufriendo" del programa: "No soy feliz haciendo daño a la gente. Por eso, pido perdón a todos".