El casero que no le devolvió la fianza le pide ahora un favor y él se cobra así la venganza 

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y el usuario de X, anteriormente Twitter, @hexenexx ha compartido una buena prueba de ello. De hecho, antes de adjuntar una captura de pantalla con un correo de su excasero ha escrito: "Veis? Por eso siempre hay que devolver la fianza".

En dicho correo electrónico, el que fuera su casero le dice que está "desesperado" buscando un contrato de alquiler porque Hacienda se lo pide y le amenaza con una multa de 6.000 euros.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Estoy desesperado buscando el contrato de alquiler que firmamos en su día y no lo encuentro por ningún lado. Hacienda me lo ha pedido y me amenaza con multarme con 6.000 € si no lo presento", ha dicho concretamente.

Y ha añadido: "¿Me lo podrías enviar si lo tienes por favor? y si no lo tienes, ¿me podrías firmar la copia que te adjunto y remitírmelo por este medio o por Whatsapp? Los avalistas no hace falta que firmen. Me harías un gran favor de verdad".

En los comentarios a la publicación en la red social de Elon Musk muchos le preguntan concretamente qué ha pasado y el confirma que ese casero que no le quiso devolver el dinero de la fianza le ha pedido este favor.