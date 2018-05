La indignación de Leticia Dolera al conocer la última medida del Gobierno sobre delitos sexuales

Ninguna mujer forma parte de la sección sobre Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, que es la encargada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras la polémica por la sentencia de La Manada. Dicha sección penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer.

Los hombres representan asimismo mayoría entre los vocales permanentes de las demás secciones de la Comisión General de Codificación, que engloba a 120 personas y que incluye, además de expertos en Derecho Penal, en Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Público y Derecho Procesal. De esas 120 personas, el 86,6 % son hombres y el 13,3 % mujeres.

Al conocer este dato, la actriz Leticia Dolera, muy comprometida con la lucha por la igualdad, no ha podido evitar reaccionar con indignación.

Y lo ha hecho con tres sencillas pero contundentes palabras: "Parece una broma".

