Reto visual: ¿eres capaz de ver el fallo en esta jugada?

Te proponemos un reto visual. Mira el vídeo de arriba y dinos, si puedes, dónde está el fallo en esa jugada.

¿Lo ves?

¿No?

Mira bien.

¿Te rindes?

Bien, por si todavía no te has dado cuenta, el futbolista que saca de banda en realidad lo hace metido dentro del terreno de juego y no en la línea de banda.

La culpa, el contraste entre la sombra y el sol, que hace casi imperceptible la línea blanca sobre el césped.

Y lo más curioso de todo, que ningún futbolista del Cardiff ni del Reading, ni tan siquiera el árbitro, se percató de lo que acababa de pasar.