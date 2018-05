Penélope Cruz ha revolucionado las redes con una de sus últimas publicaciones, una foto en la que aparece sin maquillar. Acostumbradas a ver en la cuenta de la española fotos de presentaciones de películas o portadas de revistas, la intérprete ha roto con su rutina en Instagram y sus seguidoras se han mostrado entusiasmadas.

La actriz aparece en la imagen a cara lavada, con un look muy veraniego y marcando 'morritos'.

297k Likes, 2,122 Comments - Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Instagram: "Thank you #dubai 😘Until next time! @carpisamiddleeast @carpisaofficial And thank you @mertalas, my..."