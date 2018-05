Abre la embajada de EEUU en Jerusalén

El Consulado de EEUU en Jerusalén, en el barrio de Arnona, se convertirá este lunes en la embajada provisional del Gobierno de Donald Trump en Israel. Desoyendo (nuevamente) los consejos de la comunidad internacional y de la ONU, el republicano da un paso que desequilibra aún más el conflicto entre palestinos e israelíes y reconoce plenamente Jerusalén como capital de Israel, pese a que al menos la mitad de la ciudad está ocupada a los palestinos y para el mundo es Tel Aviv la sede administrativa legal. "Trasladaré la embajada a Jerusalén, la capital eterna del pueblo judío", garantizó Trump en campaña, como dijo que se saldría del acuerdo nuclear con Irán. Otra promesa cumplida, otro tanto para el amigo israelí. Dos en menos de una semana.

¿Pero por qué es importante y peligroso este cambio? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Qué supone en lo práctico y en lo simbólico? Aquí tienes las claves de la nueva provocación del magnate neoyorquino.

Netanyahu y Trump se dan la mano en el Despacho Oval, en la Casa Blanca.

La ceremonia oficial de apertura de la embajada se celebrará a las 16.00 horas del lunes 14. La fecha no está elegida al azar: justo ese día se cumplen 70 años de la declaración de independencia de Israel. Aunque el consulado (el diplomat, como se le conoce en la zona) dejará de serlo para convertirse en embajada, no todos los servicios se trasladarán automáticamente a Jerusalén. La actual embajada en Tel Aviv seguirá funcionando, aunque ya no tenga ese nombre. Es un traslado peliagudo. El edificio final de la embajada jerosolimitana tardará "años" aún en estar operativo.

El embajador norteamericano, David Friedman, tendrá dos despachos, uno en cada ciudad, y los funcionarios norteamericanos se irán trasladando a Jerusalén de forma paulatina. Las autoridades israelíes confían en que este paso contagie a otros países y hasta empieza a planificar dónde colocar los nuevos edificios por venir, en una ciudad ya de por sí caótica y con poco suelo libre. De momento, Guatemala y Paraguay han anunciado que siguen los pasos de Trump y se moverán también desde Tel Aviv a lo largo de este mes de mayo.

Al acto de inauguración acudirán las principales autoridades israelíes, como el presidente Reuven Rivlin y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, mientras que por parte estadounidense se espera recibir al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a la hija de Trump, Ivanka, y a su esposo y yerno del presidente, Jared Kushner (judío y cuya familia tiene importantes intereses económicos en las colonias ilegales de Jerusalén Este y Cisjordania, en las que residen ya casi 600.000 personas). No está prevista, por ahora, la presencia del propio Trump o de Mike Pompeo, su nuevo secretario de Estado, pero la prensa local insiste en que no hay que descartar sorpresas de última hora.

Fue a finales del año pasado cuando Trump anunció el traslado de la embajada, que va de la mano con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. La ciudad, considerada "santa" por cristianos, judíos y musulmanes (las tres religiones del libro), lleva siete décadas como foco principal del conflicto entre Israel y una gran parte del mundo musulmán. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y es venerada y glorificada de la misma forma por esas tres religiones, que tienen allá algunos de sus lugares santos más preciados.

Para los cristianos, allí tuvo lugar parte de la vida, pasión y muerte de Jesús, y es el lugar donde su cuerpo fue enterrado, en el Santo Sepulcro. Los judíos, por su parte, veneran el Muro de los Lamentos, lugar donde se esconde la sagrada piedra del sacrificio no consumado de Isaac, hijo de Abraham, único resto en pie del mítico templo de Salomón. Por su parte, los musulmanes custodian la mezquita Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, donde, según su tradición, se encuentra no sólo la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo, sino desde la que Mahoma fue elevado al cielo.

La Ciudad Vieja de Jerusalén, con la Cúpula de la Roca en primer plano y el oeste moderno al fondo, en una imagen tomada desde el Monte de los Olivos.

El 15 de mayo de 1948 estalló la primera guerra árabe-israelí, tras la declaración unilateral de independencia por parte de Israel y el ataque de las tropas árabes. Las batallas más violentas, que se sucedieron hasta julio de 1949, tuvieron lugar en los alrededores y en el interior de Jerusalén. Este conflicto llevó a la división de la ciudad: Jerusalén Este, bajo control árabe; y Jerusalén Oeste, en manos de Israel. El poder de la parte oriental lo tuvo Jordania hasta 1967, una zona que incluía la Ciudad Vieja y los lugares sagrados. Ese año, tras la Guerra de los Seis Días (entre el 5 y 10 de junio), el control pasó a manos de Israel. El Parlamento israelí (Knesset) aprobó una ley para brindar protección a los lugares sagrados. A través de esa medida, se garantizaba el acceso a los fieles de todas las religiones.

El conflicto en torno a esta ciudad triplemente santa se convirtió en uno de los principales focos de disputa entre israelíes y palestinos. Estos últimos, hasta el día de hoy, continúan proclamando a Jerusalén Este como capital de un futuro estado. Actualmente, Palestina es un estado observador, no miembro, en Naciones Unidas, reconocido como tal en 2012. Prácticamente salvo los países occidentales, el resto del planeta ha avalado ya su estado y el hecho de que Jerusalén Oriental ha de ser su capital.

En 1993, en el marco de los Acuerdos de Oslo, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) acordaron que el estatus de la ciudad sería discutido en etapas más avanzadas de la negociación. Una vez que se hablase de fronteras, refugiados, recursos... entonces vendría el nudo gordiano de Jerusalén.

Precisamente con ese mapa enloquecido de Jerusalén en mente, se entiende mejor la denuncia hecha por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que el miércoles desveló que una parte del suelo donde se ubica el aún consulado de EEUU es "tierra de nadie" ocupada por Israel, que pertenece a los palestinos de Jerusalén Este. El territorio, que la comunidad internacional considera "tierra de nadie", está más allá de Jerusalén Oeste y de la línea de armisticio marcada en 1949, y su estatus quedó sin determinar por la comunidad internacional.

