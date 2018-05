Viggo Mortensen se hace socio de la entidad independentista Ómnium Cultural

De interpretar a un soldado veterano español de los tercios de Flandes en Alatriste... a apuntarse Ómnium Cultural. El actor Viggo Mortensen se ha hecho socio de esta entidad independentista, ha informado en un comunicado.

En un apunte en su cuenta de Twitter, la entidad ha dado la "bienvenida a la familia de Òmnium" al actor, y ha celebrado contar con 115.000 asociados en todo el mundo.

"Es un honor que apoyes la entidad que trabaja por la cultura, la lengua y los derechos civiles en Catalunya", ha dicho la entidad a Mortensen.

El neoyorquino se adhirió hace un año al manifiesto Let catalans Vote, un documento con la firma de más de medio centenar de personalidades de diferentes ámbitos, entre ellos cinco premios Nobel, donde se pide hacer posible el derecho a decidir de Cataluña.

Mortensen debutó en el cine de la mano de Woody Allen y ha actuado en una treintena de películas, destacando entre ellas su papel en la trilogía de El señor de los anillos, de Peter Jackson.

