El genial corto de Paquita Salas, Alfred y Amaia antes de Eurovisión

¿Se imaginan los nervios de Amaia y Alfred antes de cantar en Eurovisión? Pues imagínense si estuviera Paquita Salas en el camerino con ellos haciendo de las suyas.

Así es en el corto que ha publicado la cuenta en Twitter de Netflix, en el que la popular representante, interpretado por Brays Efe, da indicaciones a los dos triunfitos de cara a su actuación.

Al inicio del vídeo se ve a Alfred pidiéndole el teléfono móvil a Salas para llamar a su madre. "No, cariño, ahora no puedo, pero una cosita. Lo que tienes que llamar a tus primos los de Andorra para que hagan campaña que, acuérdate, que desde España no se puede votar".

Después aparece Amaia vestida con un camisón horrible que espanta a la representante. "Anda, quítate eso que es un estorbo para mi vista".

El vídeo está lleno de guiños a la trayectoria de los dos cantantes en Operación Triunfo y frases míticas del programa como "no lloré".

Nos faltan palabras para describir el resto del vídeo así que sólo podemos decir: disfrútenlo.