La lista viral con la que una chica ayuda a su novio a entender su ansiedad

Kelsey Darragh, una videobloguera de BuzzFeed, sufre ansiedad y ha utilizado su cuenta de Twitter para conseguir la empatía de su novio. La chica ha escrito una lista exclusivamente para que su pareja pueda entenderla y ayudarla cuando sufra un ataque.

"Tengo ansiedad. Mi novio no... pero quiero que lo entienda para que pueda ayudarme. Por eso hice esta lista. Siéntete libre de compartirla o utilizarla si necesitas una guía", ha escrito la joven en su red social.

I have panic & anxiety disorder. My boyfriend does not... but wants to understand it so he can help me. SO I made him this list! Feel free to share w ur loved ones that need guidance! pic.twitter.com/k8pcCfzMcj