La verdadera historia tras la foto viral de este 'mirón'

Una foto publicada en Twitter por la usuaria Dom(Unique) (@tooshortforwhat) ha generado numerosos comentarios y ha pillado por sorpresa a la hija del hombre que aparece en la imagen, por la pillada en la que se ha visto su padre, que se ha convertido en carne de meme.

La modelo publicaba en su red social un selfie que ensombrecido por el hombre que se ha colado en el plano, que aparentemente le está mirando el pecho.

Sin embargo, lo más llamativo de la publicación ha llegado con las respuestas de los tuiteros, entre las que ha destacado una: "¿Alguna vez has revisado Twitter y te has dado cuenta de que tu jodido padre se ha convertido en un meme?".

You ever check twitter and realize your fucking father has turned into a meme? https://t.co/fcGn7JpdP2

A continuación, Alex ha seguido revelando algunos detalles, como que que su padre está ciego del ojo derecho. El tuit ha recibido 308.000 Me gusta y 64.500 comentarios. Además, para demostrar el vínculo familiar que le une al hombre, la tuitera ha colgado una foto en la que aparecen juntos:

Esta foto también ha cuestionado la primera, porque el padre de Álex está mirando en diferentes direcciones (también).

well now we don't know if he was really checking her out like that, look at pops eyes here.