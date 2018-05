Se presenta en 'First Dates' diciendo que es una MILF, una "cachonda" y que viene de Pepino y Twitter estalla

"Yo me considero una MILF, porque es lo que me dicen, es decir, una madre con la que me gustaría... estar". Con esta sugerente tarjeta de presentación llegó al restaurante de First Dates Leticia, una mamá de 35 años procedente de un pueblo de Toledo llamado Pepino y que, según ella misma reconocía, engaña.

"De primera impresión parezco formalita, pero luego soy una cachonda", aseguraba, antes de matizar que venía al restaurante buscando un chico que pareciese malo, "pero que luego sea tierno, que me derrita": "Estoy buscando algo que me remueva por dentro. A ver si pegamos el pepinazo. ¡Ójala!".

Entonces llegó él, un monitor cacereño de 32 años llamado Víctor, que sintió un vuelco al ver a Leticia: "Tiene los ojos muy bonitos, sonrisa de pícara, la nariz respingona y me ha llamado la atención", desvelaba ante la cámara el chico.

Sin embargo, Leticia no sintió precisamente lo mismo por Víctor: "No me fijaría nunca en él", aseguró, antes de dar calabazas al chaval por falta de 'feeling'.

Sin embargo, las redes sociales no pusieron tanto el foco en la cita de Leticia y Víctor, como en la explosiva combinación que había puesto sobre la mesa la mujer, diciendo que era una MILF, una cachonda y que venía de Pepino:

#FirstDates642 Leticia, MILF de Pepino...ostras...Es que no lo podían haber elegido mejor...😂😂 — Fernando Abrantes (@fer2365) 17 de mayo de 2018

#FirstDates642

Leticia se considera una milf.

Pues yo creo que tiene menos luces que una patera. — Amadeus (@Valandyl) 17 de mayo de 2018

Leticia está encantada de conocerse...

Soy una MILF y una cachonda..#FirstDates642 — Irene (@IMateGolfix) 17 de mayo de 2018

#FirstDates642 Que si leticia que sabemos lo que significa MILF — Sweet Bussy (@MstaniaL) 17 de mayo de 2018

Leticia la MILF cachonda viviendo en pepino.

Ya os veo, pero no voy a añadir nada más. Sería redundancia.#FirstDates642 — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) 17 de mayo de 2018

Leticia

Soy una milf...pongo cachondo a los chicos...vivo en un pueblo que se llama pepino y en mundo de yupi #firstdates642 — Señora Conejo (@SrtaCoonejo) 17 de mayo de 2018

- Hola soy Leticia y soy una MILF.

- Venga, vale, de acuerdo. Siguiente!!#FirstDates642 — Tomás Canorea (@tomascanorea) 17 de mayo de 2018

MILF total, viva Leticia — Monchito (@Monchitoo98) 17 de mayo de 2018

Joder es que es muy fuerte, Leticia entra y se presenta a si misma como una Milf...como pretendera que un tio la valore? #FirstDates642 — Sonny Crockett (@melodisfruto) 17 de mayo de 2018

