La presidenta de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis (ADAEC), Soledad Domenech, ha grabado un vídeo en el que explica qué es la endometriosis sin articular palabra. Se trata de un gesto simbólico, debido a que mucha gente aún desconoce en qué consiste esta enfermedad que afecta a muchas mujeres.

El vídeo, colgado en la página de Facebook de ADAEC, alcanza ya las 138.000 reproducciones y utiliza el hashtag #rompeelsilencio para pedir su difusión.

"Hola, quería contarte que sufro una enfermedad que me provoca fuertes dolores todos los días. Algunos me llevan a urgencias y de vez en cuando paso por quirófano. Lo provoca un tejido que invade intestinos, riñones, aparato reproductor, vejiga, pulmones y podría seguir. Me hace sangrar por donde no debo. Tampoco me deja ser mamá. Es crónico y no tengo cura. ¿Aún no sabes qué tengo? Es posible que nunca lo hayas escuchado. Yo sufro endometriosis. Ayúdame a que se conozca. Difunde este vídeo".