Trump dice que ha impuesto "condiciones" para celebrar su esperada cumbre con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes que ha impuesto "ciertas condiciones" a la celebración de su esperada cumbre con líder norcoreano, Kim Jong-un, y ha garantizado que si ese gobernante llega a un acuerdo con Washington, estará "seguro" en el poder y tendrá ayuda económica internacional.

"Veremos lo que ocurre (con la cumbre). Hay ciertas condiciones que queremos que se produzcan. Creo que conseguiremos esas condiciones. Y si no, no tendremos la reunión", ha dicho Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in. Trump no ha detallado cuáles son esas condiciones y tampoco ha contestado a la pregunta de si ha estado hablando con Kim.

Ha reconocido que hay "una posibilidad muy significativa" de que su cumbre con Kim no tenga lugar el 12 de junio, como estaba previsto, pero que si no es en esa fecha, "quizá ocurra más tarde, quizá ocurra en un momento diferente". "Pero hay una buena posibilidad de que tendremos la reunión" en algún momento, ha asegurado.

"SERÁ FELIZ Y SU PAÍS RICO"

Corea del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral".

Trump ha vuelto a asegurar este martes que si Kim llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder; pero ha evitado repetir su amenaza sobre que, si las negociaciones fracasan, Washington podría asegurarse de que el régimen norcoreano sea derrocado.

"Garantizaremos su seguridad (si hay un acuerdo). (Kim) estará seguro, será feliz y su país será rico", ha afirmado Trump. "Corea del Sur, China y Japón, he hablado con todos ellos y estarían dispuestos a ayudar y creo que a invertir grandes cantidades de dinero para ayudar que Corea del Norte sea grande", ha agregado.

"CAMBIO DE ACTITUD"

También ha insistido en que la reciente visita de Kim a China podría haberle hecho cambiar de opinión sobre sus negociaciones con Estados Unidos, al asegurar que hubo "una diferencia" en él cuando volvió de ese viaje al gigante asiático.

"Estoy muy decepcionado porque cuando Kim tuvo su segunda reunión con Xi hubo un cambio en su actitud, y eso no me gusta", ha afirmado. "El presidente Xi es un gran jugador de póquer", así que "quizá" tuvo algo que ver en el cambio de Kim, o "quizá no", ha apuntado.

Moon, por su parte, ha asegurado tener una "confianza completa" en que "Trump podrá conseguir el logro histórico de una cumbre exitosa con Corea del Norte". "No escatimaré ningún esfuerzo para proporcionar todo el apoyo necesario", ha prometido Moon, y ha añadido que "el destino y el futuro de la península coreana dependen de esto".