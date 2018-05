El rifirrafe de Pedrerol con Florentino Pérez tras la 'bomba' de Ronaldo sobre su continuidad

"Cómo es tan pesado, Pedrerol. Déjenos disfrutar". El periodista de Atresmedia Josep Pedrerol ha tenido un rifirrafe con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras insistir el informador al dirigente blanco sobre las palabras de Cristiano Ronaldo en las que ha dudado de su continuidad en el club el año que viene.

"Fue muy bonito estar en el Real Madrid", le soltó el jugador blanco a la periodista Susana Guasch.

"Lo más importante es el club y no voy a entrar en temas personales de un jugador. Yo estoy encantado con que Cristiano tenga cinco Copa de Europa. Siempre se habla de lo mismo y luego nunca pasa nada. El día que ganamos una Champions...", ha afirmado Florentino.

🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨 Florentino con @jpedrerol sobre LAS PALABRAS de Cristiano: "AQUÍ LO IMPORTANTE ES EL CLUB" ¡TIENES QUE VERLO! pic.twitter.com/vaOeRUJOaT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 de mayo de 2018

Las palabras del presidente no han convencido a Pedrerol, que ha insistido: "No, es el día que Cristiano ha dicho esto".

"Hoy es el día de celebrar una Copa de Europa mas y yo no me salgo del guión", ha reiterado Pérez, antes de afirmar que "yo no hablo de ningún jugador, están todos felices, no hay más que verles. Usted entenderá que yo no le haga ni caso".

