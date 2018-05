La Federación Europea de Judo ha conseguido el tuit más retuiteado de su historia este fin de semana. No lo ha hecho con el vídeo de algún combate o con la historia de algún judoca, sino con un ataque irónico a Sergio Ramos y al Real Madrid tras ganar la decimotercera Champions de su historia.

Alguien en la Federación vio el partido y vio, por supuesto, la jugada en la que Mohamed Salah cayó lesionado y por la que tuvo que abandonar el encuentro. Sergio Ramos fue el señalado como causante de la lesión del jugador del Liverpool y enseguida se multiplicaron las bromas sobre su habilidad en las artes marciales.

Los judocas se lo han tomado en serio y han publicado una dura ironía por la actuación de Sergio Ramos y la victoria del Real Madrid:

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB