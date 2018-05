Estupefacción absoluta por el cartel que este chico se ha encontrado en un baño

Si las paredes de los baños hablasen, la Humanidad se extinguiría de asco. A pesar de que la batalla contra la guarrería parece absolutamente perdida en las letrinas, todavía hay quien confía en el poder de los carteles para mantener a raya al maligno a los marranos. Sólo una confianza de ese tipo puede ayudar a entender el cartel que un tuitero ha encontrado en un baño y que está dando la vuelta al mundo.

El chico que ha compartido la imagen, @seculito en Twitter, ha hecho gala de su rebeldía a la hora de dar cuenta de su hallazgo: "No se puede hacer nada ya colega".

no se puede hacer nada ya colega pic.twitter.com/laNqBNIhlM

Su publicación, que tiene casi 23.000 retuits y más de 47.000 'me gusta', ha generado cientos de comentarios. Casi todos son de estupefacción, pero otros han rescatado otros carteles igualmente increíbles que se han encontrado en sus viajes por el mundo:

estoy buscando en mi cabeza los cálculos de la trayectoria y no me dan es que no se puede escúchame vaya proeza