Una semana ha tardado Supervivientes en responder a la grave acusación que Dulce Lapiedra, concursante de la edición de 2016, lanzó en Sálvame. Durante un enfrentamiento con Mila Ximénez, su compañera en la isla hace dos años, Dulce soltó: "Tú llegaste a la final porque te sacaban todas las noches, te volvías loca e insultabas a todo el mundo".

En el programa de este martes, el presentador Jorge Javier Vázquez leyó un comunicado con el que el programa quería desmentir el supuesto tongo y "otras mentiras" que se han dicho sobre Supervivientes.

"El programa desmiente categóricamente a Dulce en lo referente al trato especial a Mila. Es una mentira como tantas otras que se han dicho sobre el programa. Por ejemplo, que Isa Pantoja y Alberto Isla seguían un guión y cobraron por la boda en Honduras... radicalmente falsas las dos cosas. Que se repiten las tomas. Mentira. Que se da de comer detrás de las cámaras. Mentira también. El programa no puede estar desmintiendo todo lo que se dice en otros programas, pero que quede claro, como ya ha dicho Víctor Sandoval, no sacábamos a Mila cada noche de la playa".

El comunicado del programa —que puedes ver aquí— llegó un día después de que Mila Ximénez asegurara en Sálvame que denunciará a Lapiedra por "injurias y calumnias".

Ximénez también atacó a la productora de Supervivientes porque, según ella, no la habían respaldado: "Le he mandado un mensaje a la productora: con vuestra ayuda o sin ella, esto lo voy a cortar ya. Nadie me ha echado una mano y necesito que alguien lo aclare urgentemente".