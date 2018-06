El tuit de Rajoy tras conocerse los datos del paro que provoca la melancolía de centenares de tuiteros

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha publicado un tuit, en la mañana de este lunes, sacando pecho tras el dato de paro, que ha caído en mayo a cifras de 2008, con 3,25 millones de desempleados.

"Encadenamos 52 meses de aumento en la contratación indefinida", ha resaltado, antes de concluir con un animoso "sigamos trabajando por el interés general".

El tuit de Rajoy, que en menos de una hora tenía más de 1.500 'me gusta', ha servido de plataforma para que centenares de tuiteros alaben la labor del expresidente y desacrediten al Gobierno del socialista Pedro Sánchez:

para mi si presidente yo al otro no lo he votado

no eres mi presidente yo no te he votado pic.twitter.com/WFfutCNTdx