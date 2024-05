Reino Unido responde con una escalada de tensión a las amenazas de ataque de Rusia

Victoria Jones / PA Images via Getty Images

Reino Unido expulsará al agregado de Defensa de Rusia por acusaciones de espionaje, como parte de varias medidas que el Gobierno de Londres ha anunciado para atacar las operaciones de recopilación de inteligencia de Moscú en su país.

El ministro del Interior, James Cleverly, ha afirmado que las medidas están dirigidas a lo que llamó las “actividades imprudentes y peligrosas del régimen ruso en toda Europa”.

La última ronda de medidas expulsará al agregado Maxim Elovik, un coronel ruso a quien el Gobierno calificó de "oficial de inteligencia militar no declarado". También rescindirá el estatus diplomático de varias propiedades de propiedad rusa porque se cree que fueron utilizadas con fines de inteligencia, e impondrá nuevas restricciones a las visas y visitas diplomáticas rusas.

"En los próximos días deberíamos esperar acusaciones de rusofobia, teorías de conspiración e histeria por parte del gobierno ruso", dijo Cleverly en el Parlamento. "Esto no es nuevo y el pueblo británico y el Gobierno británico no caerán en la trampa y no serán tomados por tontos por los robots, trolls y lacayos de Putin".

Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo a The Associated Press que "Rusia responderá de la misma manera".

Una relación incómoda

El Reino Unido ha tenido una relación incómoda con Rusia durante años, acusando a sus agentes de asesinatos selectivos y espionaje, incluidos ataques cibernéticos dirigidos a parlamentarios británicos y de filtración y amplificación de información confidencial para servir a los intereses rusos. Tras la invasión rusa de Ucrania, Reino Unido también sancionó a cientos de rusos ricos y tomó medidas drásticas contra el lavado de dinero a través de los mercados inmobiliarios y financieros de Londres.

El Ejecutivo dijo que las acciones de ayer siguen a casos penales en Londres que alegaban espionaje y sabotaje por parte de personas que actuaban en nombre de Rusia.

"Desde la invasión ilegal de Ucrania, los intentos de Rusia de socavar la seguridad del Reino Unido y Europa se han vuelto cada vez más descarados" David Cameron, ministro de Exteriores de Reino Unido

También citó acusaciones de que el gobierno ruso planeaba sabotear la ayuda militar a Ucrania en Alemania y Polonia y llevó a cabo espionaje en Bulgaria e Italia, junto con actividades cibernéticas y de desinformación, violaciones del espacio aéreo e interferencias de señales GPS para obstaculizar el tráfico aéreo civil.

"Desde la invasión ilegal de Ucrania, los intentos de Rusia de socavar la seguridad del Reino Unido y Europa se han vuelto cada vez más descarados", dijo el secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron. "Estas medidas son un mensaje inequívoco para el Estado ruso: sus acciones no quedarán sin respuesta".

Elovik tiene su base en Gran Bretaña desde al menos 2020. La agencia estatal de noticias rusa Tass dijo que fue convocado al Ministerio de Defensa del Reino Unido el día que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Posteriormente, se le ha fotografiado depositando flores a los soldados soviéticos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial tanto en Londres como en Manchester.