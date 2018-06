Su cita queda embobada con la belleza de Matías y le hace el mayor feo que se recuerda en la historia de 'First Dates'

Sergio, un empresario sevillano de 35 años que vive en Madrid, se presentó en el restaurante de First Dates afirmando que siempre es el protagonista. En la barra le estaba esperando Isi, madrileño de 40 años que ha provocado de todo menos atracción en Sergio: "Yo he entrado y a mí no me ha gustado nada. Pero me considero una persona educada y he pensado que igual veo algo y me cuenta algo y le veo superinteresante como para tener tener otra cita", ha reconocido.

Y con esos malos mimbres ha comenzado una cita en la que lo peor, con diferencia, estaba por llegar... y llegó. Sergio estaba intentando mantener las composturas, seguir la corriente a Isi, cuando éste empezó a contarle lo mucho que le gustaban los animales:

- Isi. Mi animal preferido es el delfín... - Sergio. Los animales te dan algo que no te dan las personas.

En ese momento, el camarero Matías Roure ha comenzado a preparar un cocktail y a Isi se le han ido los ojos de manera muy descarada. Sergio, visiblemente molesto, ha lanzado un primer aviso a su cita:

- Sergio. Te estaba contando... - Isi. Es que soy muy observador. - Sergio. Ya me he dado cuenta.

Ante la cámara, Sergio no ha podido ocultar su indignación: "Chico, qué estás, en Cortylandia, como un niño de siete años cuando lo llevas a Cortylandia que se queda así...".

Pero el feo entre los feos ha llegado cuando Sergio ha comenzado a abrir su corazón a Isi y a contarle el momento en el que le contó a su madre que era gay. Isi desconectó de Sergio y continuó recreándose con Matías, mientras respondía con un genérico "ah, claro".

"Lo escuchaba a medias, estaba más pendiente del camarero", ha reconocido Isi frente a la cámara.

La sentencia final no se salió de lo esperado:

