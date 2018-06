Comparte esta "aberración" gastronómica andaluza y genera una gran polémica en redes

Ibai ha provocado una enorme polémica con una de sus últimas publicaciones. El tuitero, que cuenta con más de 300.000 seguidores en Twitter, ha compartido su indignación por el plato "made in Andalucía" que ha visto en una cuenta de Instagram cuyo nombre ha tachado para mantenerla en el anonimato.

"Literalmente hemos perdido la puta cabeza", ha escrito en el texto que acompaña a una imagen de dos rebanadas de pan con aceite de oliva y ColaCao.

El mensaje, que tiene más de 2.000 retuits y cerca de 6.000 'me gusta', ha generado más de 530 comentarios. Una encendida polémica, un enfrentamiento épico entre quienes consideran las tostadas de aceite y colacao una delicia y los que las condenan como una aberración que jamás debería haber salido de unos fogones.

Son muchos, sin embargo, los que reconocen que forman parte de la memoria de varias generaciones, pues el bocadillo de pan con aceite y cacao fue durante años la merienda de muchos:

Q cojon... No sé si es coña pero me ha entrado curiosidad de probarlo xddd

no no ahora hay que probarlo

Eso me lo comia yo cuando me quedaba sin nocilla y que bueno estaba oye

Pero chiquillo, no has tenido infancia si no has comido un bocata de aceite con colacao, en la calle, jugando con los demás críos, al volver del colegio @YofuiaEGB