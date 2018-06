Consejo de Gobierno, día 1: foto histórica, gesto de normalización con Cataluña y mirando al segundo escalón

Una nueva etapa de España, aunque no sabemos cuánto durará. Pero el Consejo de Ministras y de Ministros (sí, la RAE dice que es correcta esta expresión) ha arrancado su actividad con este propósito. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha entregado a los miembros de su gabinete una carta a modo de declaración de intenciones en su primera reunión: ejemplaridad, transparencia, igualdad, vocación europeísta, medidas ágiles, certeras y adecuadas, rigor presupuestario, honestidad, a la altura de los ciudadanos.

Una semana después de ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ha reunido por primera vez a todas las piezas de ese puzle que ha construido durante estos días. Y se ha producido una foto histórica: en la escalinata de La Moncloa había más ministras (11) que ministros (6).

A las 10.30 horas arrancaba este primer Consejo de Gobierno -fórmula que ha utilizado la nueva portavoz, Isabel Celaá-. Mucha emoción, según algunos de sus miembros, nervios y hasta algún tropezón, como del titular de Ciencia, Pedro Duque, al llegar al palacio monclovita.

En esta reunión uno de los primeros temas que se ha abordado ha sido la situación de Cataluña. El nuevo Ejecutivo tiene como gran misión la "normalización" de la relación con la Generalitat. Y como primer gesto se ha adoptado la decisión de levantar el control financiero previo de la Generalitat. Es decir, según el propio Gobierno, se han dado instrucciones a los bancos para que el nuevo Govern pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda.

Eso, no obstante, no supone que el Ejecutivo se vaya a desentender de las cuentas catalanas -que fueron intervenidas por Cristóbal Montoro antes del referéndum ilegal del 1-O. Celaá ha dicho que la medida "no significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".

Hacienda ha emitido luego un comunicado en el que especifica que se culmina el levantamiento de los controles previos sobre los pagos de la Generalitat vinculados al artículo 155: "De este modo, se elimina el control previo que tenía el Ministerio a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago".

"Este mecanismo era uno de los resortes que era preciso desactivar tras el levantamiento automático del artículo 155. No obstante, la Generalitat de Cataluña continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez", agrega. Por lo tanto, se mantendrá el control a posteriori de las cuentas. El PP y Cs se han echado ya encima del Gobierno hablando de cesiones a los independentistas, aunque esta medida tenía que decaer con el fin del 155.

Esta ha sido la decisión política más importante adoptada por el Consejo de Ministras y Ministros este viernes. Un día que arrancaba con una tormenta en Madrid, lo que ha provocado que no hubiera a primera hora el mítico posado de todo nuevo Gobierno a la entrada. Los ministros han ido pasando uno a uno frente a las cámaras y luego ya se han trasladado a la sala en la que estaba el presidente.

El tiempo ha mejorado un poco a lo largo de la mañana y al final de la reunión sí han mostrado su mejor sonrisa para los periodistas. Muchos de ellos han salido abrazados y mostrando complicidad. Y un detalle: varias ministras iban de rojo socialista, al igual que la corbata del presidente. Y hasta María Jesús Montero (Hacienda) y Reyes Maroto (Industria) llevaban estampados con rosas, la flor que simboliza al partido.

Hoy había otro gran debuta: el de la ministra de Educación, Isabel Celaá, como portavoz. Ha sido la encargada de informar ante los periodistas de los acuerdos adoptados, y ha pedido comprensión a los ávidos y ansiosos informadores. Con su carácter prudente y templado, ha dicho que el Ejecutivo arranca con la idea de impulsar una nueva etapa en el país siendo reflejo de la actual sociedad.

La portavoz ha explicado que el presidente tiene la intención de reunirse con todos los presidentes autonómicos a partir de ahora, de manera bilateral, incluido Quim Torra (Cataluña). Con este, ha dicho la exconsejera vasca, Sánchez irá con la Constitución en la mano y en con el diálogo en la otra (eso sí, rechazando cualquier posibilidad de autodeterminación).

A lo largo de la tarde ha trascendido que Sánchez y Torra han mantenido una breve conversación por teléfono y se han emplazado a verse "pronto". Ahora sus equipos verán fechas, pero la idea es retomar el diálogo roto entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

Celaá ha subrayado que la integridad territorial es el "principal problema" que tiene el país y ha vuelto a apostar por el diálogo y la necesidad de normalizar las relaciones. En este punto, ha avanzado que pronto comparecerá la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para marcar una hoja de ruta.

Tocaba arrancar el trabajo hoy de un Gobierno que se siente legitimado para aguantar lo que queda de legislatura, ha sentenciado Celaá. Sobre unas elecciones próximamente, ha proseguido, es una competencia exclusiva del presidente Sánchez.

La cuestión catalana ha centrado buena parte del debut en la Portavocía de Celaá. Pero, además, ya se han empezado a llenar las casillas de los puestos en el segundo escalón. El Consejo ha dado el visto bueno a los hombres fuertes en la sombras de Moncloa: Iván Redondo (jefe de gabinete), Félix Bolaños (secretario general de Presidencia) y Miguel Ángel Oliver (secretario de Estado de Comunicación).

Se han empezado a conocer también algunos secretarios de Estado, que son los que llevan el peso de los ministerios. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha elegido a Soledad Murillo como secretaria de Estado de Igualdad. E incorpora a su equipo al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada José Antonio Montilla como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, un puesto de vital importancia ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

También se ha dado prisa en nombrar Montero en Hacienda, eligiendo a dos mujeres de su confianza en Andalucía para secretarías de Estado: Inés María Bardón (Hacienda) y María José Gualda (Presupuestos y Gastos). El listado de los secretarios de Estado ha continuado con Ángel Olivares (Defensa) y María Pilar Díaz (Servicios Sociales).

