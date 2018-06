Incredulidad por lo que todo el mundo ha visto en el España-Túnez

España y Túnez se han enfrentado en el último amistoso de la selección antes del inicio del Mundial de Rusia 2018.

Lo han hecho en la localidad de Krasnodar, en el espectacular estadio de la localidad donde se concentra la selección durante esta primera fase del torneo.

Precisamente un detalle de este campo ha sido lo más comentado en las redes sociales durante el partido, ya que en el centro del césped se podía ver dibujado un toro similar al de Osborne.

Ni instalaciones ni nada. La selección está en Krasnodar por el toro de Osborne. A mí no me engañan.

A mí es que si el toro del cesped del Krasnodar no pone "Osborne" no me representa.