MReconoce que cuando se pone es muy futbolera, y es muy optimista con las opciones de la selección para este Mundial. La actriz Belén Rueda está inmersa en plena promoción de su nueva película, No dormirás, que protagoniza junto a Natalia de Molina y Eva de Dominici, pero espera sacar hueco para ver los partidos.

Todavía convaleciente tras un pequeño percance pero sin perder la sonrisa, hablamos con ella de fútbol femenino, de sus recuerdos sobre el Mundial y de qué tienen en común el deporte y el cine.

En la película No dormirás, los protagonistas utilizan técnicas muy arriesgadas para su trabajo, privándose del sueño durante muchas horas, ¿cómo acabarían los jugadores de la selección si hicieran algo parecido?

Es imposible. Y más si tienes que hacer un esfuerzo físico como el que hacen ellos. Pero no solo fisicamente no lo soportarían, es que lo grave y lo que se trata en esta película es que cuando llevas dos días sin dormir aparecen incluso brotes esquizofrénicos o paranoicos. Se volverían locos, bastante tienen con la presión que tienen.

¿Hay algún partido del Mundial que te quite el sueño?

Depende. Si empiezo a verlo desde el principio, que creo que lo haremos, y me meto con un grupo que sea muy futbolero, soy la más forofa del mundo mundial. Ahora mismo estoy un poco desconectada, empiezo una película, estoy estudiando y entonces estoy un poco desconectada. Pero cuando me pongo, he vivido Mundiales muy divertidos. Sobre todo si pasan de cuartos.

¿Algún recuerdo del Mundial del 82?

Cada partido nos reuníamos en casa de uno de nuestros amigos, porque era verano. Yo recuerdo que las calles estaban vacías en pleno verano cada vez que había un partido. Ahí sí que lo viví como si supiera muchísimo de fútbol.

¿Qué opinas de la discriminación hacia el fútbol femenino? ¿Qué podemos hacer para cambiar la tendencia?

Hay discriminación y eso lo cree todo el mundo. Hombres y mujeres. ¿Para cambiarlo? Para empezar creo que el mundo del deporte está muy centrado en el fútbol. Hay otros deportes que también son muy intensos y muy importantes en España y no se les da la visibilidad que se le da al fútbol, con lo cual imagínate ya a las mujeres.

De hecho, mi pequeñaja, cuando era más pequeña jugaba en un equipo de fútbol femenino y por las mañanas íbamos a ver los partidos y por la tardes los entrenamientos y los fines de semana hay que levantarse pronto a ver el partido llueva o no llueva. Es curioso porque una vez que estás ahí y juegan en equipos profesionales te parece que tiene mucha más visibilidad y ahora que ya no estoy metida en eso me doy cuenta de la poquísima visibilidad que tiene. Habría que dedicar un poco más de tiempo de todos a estos temas, y la prensa también.

¿Le darías un Goya por teatrero a algún futbolista?

Hombre yo creo que hay mucho teatro también en el fútbol y si cuela, cuela. Sí, a más de uno.

Pese a ser disciplinas muy distintas, el cine y el fútbol tienen en común el trabajo en equipo, ¿crees que comparten más cosas?

Claro que sí. Una buena película no sale bien si no hay un pre, que sería como el entrenamiento para un futbolista, si no hay una estrategia, que también tiene que haberla en cine. Cuando vas cada día a rodar tienes que saber lo que quieres hacer, porque hay un fin que es la película, igual que los deportistas tienen el fin que es ganar a cada equipo. Cuando estás en pleno rodaje igual que en plena liga tienes que tener una concentración superior y físicamente te tienes que cuidar mucho. De hecho nosotros firmamos unos contratos porque no podemos hacer deportes de riesgo ni nada, igual que hacen ellos.

En fútbol puedes ser sustituido pero no es lo mismo y menos si sacan a alguien que es imprescindible. En cine ya directamente como no puedas hacerlo no hay nadie que te pueda sustituir. Eso, o haces toda la película de espaldas.

¿Una apuesta para este Mundial?

Yo siempre pienso que podemos ganar. Yo empiezo con eso y luego ya vemos las sorpresas.