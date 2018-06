La Justicia de Ecuador abre un proceso judicial contra el expresidente Correa por el presunto secuestro de un opositor

Una jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha accedido a abrir un proceso judicial contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación al secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012.

"En la CNJ se realizó la audiencia de vinculación contra el expresidente Rafael C. (Correa) por su presunta participación como autor mediato del delito de secuestro en contra de Fernando Balda", ha indicado en un comunicado la Fiscalía ecuatoriana, que había asegurado que tenía pruebas suficientes para investigar a Correa por su presunta relación con el rapto de Balda.

"En esta audiencia, el fiscal general del Estado presentó indicios suficientes contra del exmandatario", recoge el texto. Balda había denunciado ante el fiscal Paúl Pérez que fue víctima de un secuestro en 2012 en Bogotá, la capital de Colombia, donde residía entonces. Según su declaración, el secuestro habría sido ordenado por varios altos cargos del Gobierno de Correa. La jueza de la CNJ también ha ordenado que Correa se presente cada 15 días ante la Justicia ecuatoriana a pesar de que reside desde el año pasado en Bélgica.

"Son indicios, especulaciones, presunciones. El presidente Correa jamás tuvo participación en este hecho. Es una arbitrariedad judicial, la jueza se obstinó con su criterio, absolutamente equivocado, cumpliendo consignas extrañas", ha asegurado el abogado del expresidente, Caupolicán Ochoa, durante una rueda de prensa. Tras conocer la resolución, el abogado reconoció que si Correa no cumple con la disposición de la jueza podría enfrentarse a una orden de prisión preventiva.

La decisión de la Justicia ha tenido lugar una semana después de que la Asamblea de Ecuador declarara improcedente la solicitud presentada por la jueza de Garantías Penales Daniella Camacho para abrir un proceso judicial contra Correa por su presunta vinculación con el caso.

"Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza CAMBIA medida cautelar para que me presente cada quince días...¡en Ecuador! ¿Qué es esto?", escribió Correa, por su parte, en un mensaje en la red social Twitter.

El exdirigente, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que se trata de una persecución política. Balda, que actualmente vive en Quito, ha acusado a los agentes de Inteligencia de Ecuador de haber planificado su secuestro y ha vinculado a varios policías colombianos con el suceso.

Al menos tres agentes de la Policía y dos exdirectores de los Servicios de Inteligencia de Ecuador han sido imputados en el marco del caso. La Justicia colombiana ha condenado a otras cuatro personas relacionadas con el secuestro.